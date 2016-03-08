ورشة عمل لمشروع الحفاظ على أسماك القرش بالبحر الأحمر بكلية علوم القناة

نظم قسم علوم البحار بكلية العلوم ورشة عمل ختامية لمشروع الحفاظ على أسماك القرش الذى تقدم به قسم علوم البحار منذ خمس سنوات للحفاظ على أسماك القرش بالبحر الأحمر.

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم وبحضور الدكتور صلاح مصيلحى عميد معهد الاستزراع السمكى، والدكتور كمال عبد القادر وكيل كلية العلوم لشئون البيئة، والدكتور علاء عمران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فايز صميدة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين عطوة مستشار رئيس هيئة قناة السويس وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين بكلية العلوم ومعهد علوم البحار بالسويس وقسم علوم البحار بجامعة بورسعيد.

وتعتبر ورشة العمل هى الأخيرة بعد العديد من الورش التى أقيمت فى أقسام علوم البحار فى جامعات مصرية مختلفة بجانب معهد علوم البحار بالسويس ضمن المشروع الذى تمت الموافقة عليه فى عام 2011 من إدارة البحوث بالجامعة خاصة بعد حادثة شرم الشيخ التى راح ضحيتها عدد من السياح نتيجة لخروج الأسماك القرش على الشاطئ وخرجت حينها بعض الأقلام البحثية الأجنبية التى ربما أخطأت التقدير فى حساباتها ما أثر على السياحة فى شرم الشيخ.

وقالت الدكتور ناهد مصطفى إن كلية العلوم كلية سباقة فى البحث العلمى حيث إنها سبب رئيسى بجانب كليتى الصيدلة والطب البشرى فى حصول على الجامعة على مستويات أعلى فى الترتيب الدولى للجامعة فى البحث العلمى مشيرة إلى أنها الكلية الأكثر نشرًا فى المجلات البحثية الدولية.

وأضافت أن البحث العلمى منظومة كبيرة ليست مقصورة على القيادة فقط بل أنها تمتد لتشمل أصغر عامل فنى بالمعامل البحثية بالكليات، وأشارت إلى أن الجامعة تكثف من الدورات المرتبطة بالبحث العلمى مثل دورات البحث العلمى وأساسيات كتابة البحث العلمى ومهارات كتابة الأبحاث، وأخلاقيات البحث العلمي، وكل ذلك من أجل التقدم أكثر فى الترتيبات العالمية.

وقال الدكتور العربى هندى شندى عميد كلية العلوم إن قسم علوم البحار دائمًا يقدم الجديد فى مجاله وفى مجال خدمة البيئة البحرية مشيرًا إلى أن الموضوع من الموضوعات المهمة التى عانت منها مصر لسنوات لتأثير تلك الحادثة على السياحة بسبب بعض الإدعاءات التى خرجت حينها من بعض الدول التى لا تريد الخير للبلد، وكان علينا حينها أن نقدم ما تعترف به هذه الدول من أبحاث علمية.

وأوضح عميد الكلية دور قسم علوم البحار فى النشر الدولى خاصة وأن أولى الأبحاث التى سوف تخرج من هذا المشروع سوف تناقش فى جامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه قال الدكتور مجدى العلوانى رئيس قسم علوم البحار بعلوم القناة إن دراسة الحالة البيئية لأسماك القرش بالبحر الأحمر من خلال مشروع هو من الأهمية بمكان لأنه يقدم حالة مستوفاة عن تلك الأسماك فى البحر الأحمر ما يساعد بدوره على تفادى المناطق التى يمكن أن تكون خطيرة حتى لا يحدث مثلما حدث عام 2010 على شواطئ شرم الشيخ.

وأوضح رئيس قسم علوم البحار أن ورشة العمل اليوم تتضمن أربع محاضرات مهمة نتعرف من خلالها على ما تم خلال الخمس سنوات من دراسة المشروع، كما تشمل الورشة دراسة تحليلية للبحر الأحمر والأسماك التى تقطنه.



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