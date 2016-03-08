اليوم.. بدء تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن بدء تلقى طلبات الحج عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وذلك بدءًا من اليوم 8 مارس حتى 20 مارس الحالى.

وصرح بذلك محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، وقال إنه تم تخصيص 370 فرصة حج لمحافظة أسيوط والتقديم سيكون بمقر الجمعيات الأهلية المسجل بها المتقدمون وتوزع الاستمارات مجانًا حيث تم تسليمها للإدارات الاجتماعية بكل مراكز المحافظة لتسليمها للجمعيات الأهلية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم توزيع الأعداد على المراكز الإدارية طبقًا لتعداد السكان عن طريق القرعة التى سيتم إجراؤها يوم 31 مارس 2016 بالديوان العام للإعلان عن الفائزين موضحًا أنه يشترط فى المتقدمين ألا يكون قد سبق له الحج خلال خمس سنوات ماضية لإتاحة الفرصة لغيره من المواطنين الراغبين فى تأدية الفريضة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن تسجيل الأسماء وإجراء القرعة سيتم بشفافية دون تدخل أو محسوبية أو أى استثناء لأحد خاصة أنها تجرى عن طريق استخدام الحاسب الآلى وذلك بعد تسجيل أسماء جميع المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة.

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