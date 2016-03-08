فينجر يتحدث عن النني: ' نظم الفريق.. ذكي.. الجميع في الفريق يحبه '

تحدث أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن لاعبه المصري محمد النني، بعد مشاركته في دربي شمال لندن أمام توتنام، وقبل مباراة هال سيتي في كأس إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال فينجر، حسب موقع ناديه الرسمي: "كان أداءه إيجابيا، نظم الفريق بشكل جيد، يبدو كلاعب ذكي ويحرك الكرة للأمام بسرعة ويجد زملائه في الملعب بسهولة".

وأضاف "كانت مشاركة مقنعة جدا للاعب يشارك لأول مرة في الدوري".

وشارك النني في تعادل أرسنال مع توتنام على ملعب وايت هارت لين 2-2.

كما من المتوقع أن يشارك حين يستضيف هال سيتي أرسنال في إعادة مباراة دور الـ16 من كأس إنجلترا، بعد مشاركته في اللقاء الأول الذي انتهى بالتعادل 0-0.

وأتم فينجر "أرى أنه انسجم جيدا مع الفريق على الجانب النفسي، هو مثابر جدا ومتواضع جدا ولديه رغبة دائمة في التعلم، الجميع يحبه في الفريق وهو مفاجأة إيجابية لي".

وقال الموقع الرسمي للفريق اللندني الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بعيدا بثمانية نقاط عن ليستر المتصدر "قرار فينجر بأن يبدأ بالنني تسبب في مفاجأة".

وأضاف "رغم صعوبة المواجهة، إلا أن المصري الدولي تأقلم بشدة حيث استطاع هو وفرانسيس كوكلين سيطروا على وسط الملعب، وأعطى للفريق حماية دفاعية وأعطى توازن بعد طرد كوكلين".

وأتم الموقع أن النني كان صاحب أعلى نسبة تمريرات صحيحة بين لاعبي وسط فينجر (80.5%) كما كان صاحب ثالث أعلى نسبة قطع كرة وفاز بكل صراعاته الهوائية.