الرئيس العراقي يغادر القاهرة بعد بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس العراقي “فؤاد معصوم” والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت ٣ ايام ، تعد الأولى من نوعها له التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء نتائج زيارات الكثير من الوزراء العراقيين إلى القاهرة .

وضم الوفد المرافق للرئيس العراقي كلا من وزيري الامن الوطني والزراعة وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية العراقية.

وخلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أن بلاده تسعى لبناء جيش وطني على أسس مهنية يخدم كافة العراقيين دون استثناء .

وشدد معصوم، على أهمية الدعم المصري للعراق في مجال تعزيز التعاون العسكري، مشيرا إلى رغبة العراق في بناء علاقات متميزة ومتطورة مع مصر، وفق بيان نشره مكتب الرئاسة العراقية ، مشيرا إلى أهمية الدعم المصري للعراق في مجال تعزيز التعاون العسكري، موضحا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية .