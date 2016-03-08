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"الداخلية": لا قرابة بين رئيس الأركان وأحد المتهمين باغتيال هشام بركات

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"الداخلية": لا قرابة بين رئيس الأركان وأحد المتهمين باغتيال هشام بركات "الداخلية": لا قرابة بين رئيس الأركان وأحد المتهمين باغتيال هشام بركات
نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيس بوك صحة ما تناولته بعض المواقع وتناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت، حول وجود صلة قرابة تربط رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازى، بأحد المتهمين المتورطين فى واقعة استشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأكدت وزارة الداخلية فى بيان على الصفحة الرسمية للوزارة بالفيس بوك أن هذه المعلومات عاريةً تماماً من الصحة، ولا توجد أى صلة قرابة تجمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمتهم، وأهابت بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها عبر أبواقها الإعلامية المختلفة للنيل من تماسك المجتمع واستقراره.

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