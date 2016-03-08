رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف والكتاب: زيادة تذكرة المترو ستكون 50 قرشاً

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال لقائه عدد من رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب، إن القرارات المؤلمة التى أعلنت الحكومة عن اتخاذها تأتى لأن الواقع نفسه مؤلم، مضيفا: "فيما يتعلق بزيادة أسعار تذاكر المترو، لو فكرنا فى زيادة سعر التذكرة ستكون خمسون قرشاً".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- رئيس الوزراء للكتاب ورؤساء تحرير الصحف: الحكومة فاشلة فى التسويق لإنجازاتها
وفيما يتعلق بقانون الصحافة والإعلام، قال رئيس الوزراء، موجهاً حديثه لرؤساء تحرير الصحف والكتاب، توحدوا واتفقوا على قانون واحد وأنا سأقدمه للبرلمان.
>- رئيس الوزراء للكتاب ورؤساء تحرير الصحف: الحكومة فاشلة فى التسويق لإنجازاتها
- رئيس الوزراء تعليقا على أزمة الدولار: سلعة عرض وطلب ونعمل على حل الأزمة