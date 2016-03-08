رئيس جامعة المنيا: النهوض بالمستشفيات الجامعية وتوفير الأجهزة أهم الأولويات

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن النهوض بالرعاية الصحية وتقليل حجم المعاناة عن المواطن البسيط، يعد من أهم أولويات المرحلة الراهنة، مُشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى دعم كبير، حتى تستطيع تقديم خدمات طبية مناسبة للمواطن.

وأشار بأن ملف تطوير المستشفيات الجامعية يعد من أهم الأعباء والتحديات التى نواجهها فى الفترة الحالية، موضحاً بأن الجامعات لن تتحسن صورتها إلا بتحسين الخدمات داخل المستشفيات الجامعية والخدمة وذلك لأن عملها يمس جميع فئات المجتمع، فضلاً عن خدماتها الطبية الموجهه لقطاع كبير من المواطنين.

جاء ذلك فى مجلس تحسين الخدمات للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور حسنى سيد عبد الغنى القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى الجامعى والدكتور عبد الحليم مدير مستشفى النساء والتوليد والأطفال والدكتور إيهاب رفعت مدير مستشفى الكلى والمسالك والدكتور محمد صلاح البدرى مدير المستشفى التخصصى.

وتابع الدكتور أبو المجد أنه تمت الموافقة على دعم المستشفيات الجامعية بأجهزة طبية جديدة فى مستشفيات القلب والصدر، والنساء والتوليد، وقسم العيون ووحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى.

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