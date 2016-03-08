قنصل فرنسا بالإسكندرية: نطالب بحكومة وطنية لتوحيد الصف الليبيى

قال نبيل حجلاوى، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، إن الأحداث الإرهابية فى المنطقة على حدود ليبيا خلال الفترة الأخيرة، سببت توترا على الحدود التونسية أيضا، مطالباً بحكومة وطنية لحل الأزمة، وتأمين الحدود بشكل كامل.

وأضاف قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، للإعلان عن عن الأنشطة الفرانكفونية، أن توحيد الصف الليبى الطريقة المثلى لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، مؤكداً أنه لا نية للتدخل االعسكرى فى المنطقة لحفظ الأمن للمواطنين المقيمين على حدود تونس وليبيا.

وأكد ألبير لورد، عميد جامعة سنجور الفرنسية، أن الوضع غير المستقر فى الشرق الأوسط سبب توترا فى العلاقات والتبادل الثقافى فى الجامعات العربية، مشيراً إلى أن جامعة سنجور كانت على وشك عقد اتفاقية مع جامعة دمشق فى عام 2010 فى تأسيس درجة ماجستير متخصصة ولكن الحرب والوضع غير المستقر تسبب فى إيقافها نهائياً .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته القنصلية الفرنسبة بالإسكندرية، أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة خاصة من سوريا ولبنان لدراسة الماجستير والدكتوراه تأثر بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة، مؤكداً أن هناك تزايدا فى أعداد الطلاب من بعض الدول باعتبار مدينة الإسكندرية من المدن الآمنة فى المنطقة وبها مناخ ملائم للدراسة والإقامة.

وأشار أن عدد الطلاب بجامعة سنجور حوالى 200 طالب معظمهم من الدول الأفريقية والفرنكفونية لتحدثهم اللغة الفرنسية بطلاقة، بينما الطلاب المصريين الين يدرسون بالجامعة عددهم حوالى 100 طالب، وهو عدد غير صغير، خاصة أن الدراسة بالجامعة متخصصة ومتعمقة بالفرنسية.

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