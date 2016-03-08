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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير منطقة الغابة بحى ثان

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير منطقة الغابة بحى ثان بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير منطقة الغابة بحى ثان
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالإشراف والمتابعة الميدانية على ما يجرى تنفيذه حاليا من أعمال الحملة المكبرة التى تتم بالتعاون فيما بين عمال الأحياء الثلاثة ومجلس المدينة وباستخدام عدد كبير من اللوادر والآليات والمعدات، من أجل العمل على رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كل تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة، من أجل استعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا ورئة لشعب الإسماعيلية.

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق للإسماعيلية، ورافق المحافظ فى جولته كل من الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وجهاز التعمير وأنه جار حاليا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة وصيانتها بالكامل
>كما تفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه بالمنطقة من أعمال إنشاء كورنيش وممشى بالمنطقة لخدمة المواطنين.

محافظ الإسماعيلية يتابع التطوير بمنطقة الغابة بحى ثان (1)

محافظ الإسماعيلية يتابع التطوير بمنطقة الغابة بحى ثان (2)

محافظ الإسماعيلية يتابع التطوير بمنطقة الغابة بحى ثان (3)

محافظ الإسماعيلية يتابع التطوير بمنطقة الغابة بحى ثان (4)

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