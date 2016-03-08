بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير منطقة الغابة بحى ثان

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق للإسماعيلية، ورافق المحافظ فى جولته كل من الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ، أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وجهاز التعمير وأنه جار حاليا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة وصيانتها بالكامل
>كما تفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه بالمنطقة من أعمال إنشاء كورنيش وممشى بالمنطقة لخدمة المواطنين.
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