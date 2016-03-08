بالصور..محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البساتين

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف أن مشروع الصرف الصحى بنظام وحدات المعالجة المدمجة كان حلما يراوده قبل تولى المسئولية، لافتاً إلى أنه فور تعيينه محافظا للإقليم بعشرة أيام قام بزيارة قرية البساتين وتفقد موقع المشروع على الطبيعة وتم تنفيذ التصميمات بعدها.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البساتين بتكلفة 3 ملايين جنيه ، كنموذج لتطبيق وحدات المعالجة المدمجة والتى تعمل بنظام (MBR) وتم تطبيقها منذ فترات بعيدة فى العديد من دول العالم وبعض الدول العربية، فى حضور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وعمر عباس صفى الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ومحمد نشأت رئيس فرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عاطف برعى، وعبد الرحمن برعى ، محمود أبو عزوز .

وأوضح حبيب، أن الأرض المنفذ عليها المشروع تبرع بها الأهالى وسوف يتم التنفيذ بمشاركة شباب القرية والمجتمع و 70 % من المشروع بمكونات محلية، أملاً فى إدخال المشروع عددا من القرى فى ذات التوقيت، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تنفيذ المشروع فى 100 قرية بالمحافظة عقب نجاحه كتجربة جديدة فى البساتين.

وأوضح كل من، المهندسة هالة حجاب مدير معهد الهندسة الصحية، ود . محمد هيكل، خلال عرض "داتا شو " حول مكونات ومراحل التنفيذ، أن من أهم مميزات المشروع قلة مساحة الأرض المطلوبة للإنشاء وجودة المياه الناتجة من المعالجة (معالجة ثلاثية ) بحيث يمكن استخدامها فى الزراعة وفقا لمعايير واشتراطات الكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة فضلاً عن إمكانية استخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد.

محافظ بنى سويف يتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى بنى عفان وبنى بخيت