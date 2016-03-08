العناية بأدوات الطهي الخشب

تفضّل ربات البيوت استخدام أدوات الطهي الخشب لأنها تدوم طويلاً، ولا تتعرض للصدأ. ولكن، هي تتطلب التنظيف والتعقيم، وفق الآتي:

- يفضّل المسارعة إلى تنظيف أدوات الطهي الخشب، فور الفراغ من استعمالها، وذلك عبر دعكها باسفنجة مبللة بالماء الدافئ المضاف إليه سائل الجلي.

- يستحسن نقع أدوات الطهي الخشب في وعاء من الماء المضاف إليه بضع قطرات من الخلّ الأبيض، وذلك لنصف ساعة، من ثم تجفيف الأدوات بقطعة قماش نظيفة، مرّة بالأسبوع على الأقل.

- ينصح بتجفيف أدوات الطهي الخشب من خلال تعريضها لأشعة الشمس القادرة على قتل الميكروبات والجراثيم، كما دهنها بزيت الزيتون من فترة لأخرى للحفاظ على لمعان الخشب.

* تجنبي:

- استخدام أدوات الطهي نفسها للأكل المطهي والنيء.

- وضع أدوات الطهي في غسالة الأطباق، منعاً من تشقق الخشب.

- استعمال أدوات الطهي الخشب، رغم تعرضها للعفن.

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