العناية بأدوات الطهي الخشب
الثلاثاء 08-03-2016 14:44
تفضّل ربات البيوت استخدام أدوات الطهي الخشب لأنها تدوم طويلاً، ولا تتعرض للصدأ. ولكن، هي تتطلب التنظيف والتعقيم، وفق الآتي:
- يفضّل المسارعة إلى تنظيف أدوات الطهي الخشب، فور الفراغ من استعمالها، وذلك عبر دعكها باسفنجة مبللة بالماء الدافئ المضاف إليه سائل الجلي.
- يستحسن نقع أدوات الطهي الخشب في وعاء من الماء المضاف إليه بضع قطرات من الخلّ الأبيض، وذلك لنصف ساعة، من ثم تجفيف الأدوات بقطعة قماش نظيفة، مرّة بالأسبوع على الأقل.
- ينصح بتجفيف أدوات الطهي الخشب من خلال تعريضها لأشعة الشمس القادرة على قتل الميكروبات والجراثيم، كما دهنها بزيت الزيتون من فترة لأخرى للحفاظ على لمعان الخشب.
* تجنبي:
- استخدام أدوات الطهي نفسها للأكل المطهي والنيء.
- وضع أدوات الطهي في غسالة الأطباق، منعاً من تشقق الخشب.
- استعمال أدوات الطهي الخشب، رغم تعرضها للعفن.
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