تفاصيل إنقاذ السفينة البنمية من الغرق بقناة السويس‎

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح هيئة قناة السويس بإمكانياتها الذاتية في إنقاذ تعويم وقطر سفينة الصب البنمية NEW KATERINA وإرسائها بأمان في تفريعة البلاح الغربية.

وأشاد «مميش»، برجال هيئة قناة السويس الذين قاموا بهذا العمل العظيم باستخدام إمكانيات الهيئة ودون الاستعانة بخبرات أجنبية رغم ضخامة السفينة وحجم العطب الذي نجم عن فقد التوجيه يوم الخميس الموافق 25/1/2016.

وأشرف الفريق مميش على عملية الإنقاذ بدءً من عملية تخفيف الشحنة باستخدام الونش العملاق “وطنية 1″ و6 حاملات أتربة تابعة لهيئة قناة السويس حتى تمكنوا من تعويمها وسحبها إلى المنطقة المخصصة للرباط ولإتمام نقل كامل الشحنة في سفينة صب يجري توفيرها بمعرفة الشركة مالكة السفينة.

وقال «مميش» إن 6 قاطرات تابعة للهيئة شاركوا في عمليه الانقاذ على رأسها أكبر وأقوى قاطرات الهيئة “عزت عادل “و القاطرة “بركة” والقاطرات “مساعد 1″ و”مساعد 2″ و”مساعد 5″ و”مصاحب 4″.

بدأت عملية التعويم والقطر ظهر أمس الإثنين من الكيلومتر 69 ترقيم قناة، وتم سحبها من الخلف لمسافة 11 كيلو متر حتى وصولها للكيلو متر 58 ترقيم قناة، وتم الانتهاء من العملية. وبعد الانتهاء من أعمال الإنقاذ هنأ الفريق مميش جميع المسئولين عن عملية الإنقاذ وخص بالشكر رجال قسم الإنقاذ والغطاسين والمهندسين بالقسم ورجال الإدارة الهندسية والعاملين على حاملات الأتربة وإدارة التحركات ومرشدي الهيئة ومهندسيها وربابنة القاطرات على دورهم البطولي وكل من شارك في العملية.

وأهدى الفريق مميش هذا الإنجاز الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا على قدرة رجال القناة على إثبات الذات أمام العالم كله.

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