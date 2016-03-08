دفاع المتهم السابع بـ"التخابر مع قطر" يدفع ببطلان أقوال موكله بالتحقيقات

تواصل الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.

ودفع المحامى "علاء علم الدين" دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت"، ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة، للإكراه المادى والمعنوى، ودفع بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع الدعوى، وعدم تداخله أو اشتراكه فى أى عمل من أعمالها بأى طريق من طرق الإشتراك، وأن ما نسب للمتهم السابع نسخه وتصويره من الوثائق والتقارير وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية على فرض صحة ما فى الأوراق، يتعلق فقط بجزء من تلك الوثائق والتقارير التى لا تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

- تغيب دفاع المتهم الرابع يتسبب فى تأخر بدء محاكمة "مرسى" فى التخابر مع قطر