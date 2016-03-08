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دفاع متهم بالتخابر مع قطر يقدم شهادة تحركات الأردنى الهارب بالقضية

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دفاع متهم بالتخابر مع قطر يقدم شهادة تحركات الأردنى الهارب بالقضية دفاع متهم بالتخابر مع قطر يقدم شهادة تحركات الأردنى الهارب بالقضية
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، و سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.

و أكد المحامى "علاء علم الدين" دفاع المتهم "أحمد إسماعيل ثابت" فى مرافعته أن موكله لم يحضر اللقاء الاول الذى عقده باقى المتهمين على أحد المقاهى، و كذلك اللقاء الثانى الذى عقد بداخل شقة المتهم الخامس "خالد حمدى عبد الوهاب"، أثناء قيامهم بتفريغ محتويات الحقيبة التى أعطتها المتهمة الهاربة "كريمة الصيرفى" للمتهم الرابع" أحمد على عبده عفيفى" .

وقدم "علم الدين" للمحكمة شهادة تحركات المتهم الهارب "علاء سبلان"، حيث أفادت الشهادة بأن المتهم أردني الجنسية و أنه بالكشف عن تحركاته خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 30 أبريل 2014، تبين أن تحركات الوصول والسفر خلال الفترة المطلوبة كالاتى: وصول 4 أغسطس 2010 ، وسفر 30 نوفمبر 2013 ، وصول 7 ديسمبر 2013 ، سفر 23 ديسمبر 2013 ،ولم يستدل على تحركات اخرى حتى 30 ابريل 2014، وأشرت المحكمة على الشهادة بورقتيها بما يفيد النظر و الإرفاق.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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