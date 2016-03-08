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تقرير - برشلونة يبدأ إجراءات تجديد عقد ميسي

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تقرير - برشلونة يبدأ إجراءات تجديد عقد ميسي تقرير - برشلونة يبدأ إجراءات تجديد عقد ميسي

أوضح تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يفكر في عرض تحسين إضافي على عقد نجمه ليونيل ميسي الحالي معه.

وسيستمر العقد الجديد بين ميسي والبلوجرانا حتى عام 2022، وفي ذلك الوقت سيصبح البرغوث الأرجنتيني في الـ35 من عمره.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي، رفقة جوسيب جوارديولا الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الإنجليزي بدء من الموسم المقبل.

ولدى ميسي عقد مع برشلونة حتى 30 يونيو عام 2018، وبشرط جزائي تبلغ قيمته 250 مليون يورو.

وشارك ميسي هذا الموسم في 23 مباراة بالدوري الإسباني وسجل 21 هدفا، وصنع 7 أهداف.

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