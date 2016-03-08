تقرير في الجول - هؤلاء أقصوا ريال مدريد من قلب البرنابيو

يحلم فريق روما بتحقيق نتيجة جيدة ضد ريال مدريد، وجماهير الذهاب تأمل في عودة تاريخية ليتأهل فريقهم إلى دور الـ8 على حساب النادي الملكي.

روما نفسه فعل هذا في وقت سابق وأقصى ريال مدريد من قلب سانتياجو بيرنابيو، ومن دور الـ16 في موسم 2007-2008.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي الأندية التي أقصت ريال مدريد من البيرنابيو.

أرسنال

المدفعجية في موسم 2005-2006، الذي وصلوا خلاله لنهائي البطولة وخسروا من برشلونة بنتيجة 2-1، تمكنوا من إقصاء ريال مدريد بعد الفوز عليه ذهابا في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 1-0 وتعادل سلبي في ملعبهم.

روما

الذئاب تمكنوا من إقصاء ريال مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في لقاء العودة على ملعب بيرنابيو بنفس نتيجة لقاء الذهاب، في أوليمبكو سجل ديفيد بيزارو ومانسيني لروما وراؤول للنادي الملكي، وفي سانتياجو سجل رودريجو تادي وميركو فوجنيتش وسجل للمرينجي راؤول ليفوز روما بمجموع 4-2 بمباراتي الذهاب والعودة.

ليفربول

الريدز تفوقوا في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله يوسي بنعيون على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي مباراة العودة على ملعب أنفيلد، فاز ليفربول بنتيجة 4-0 سجل الأهداف فيرناندو توريس هدف وستيفن جيرارد هدفين وأندريا دوسينا هدف.

ليون

النادي الفرنسي في موسم 2009-2010 تمكن من إقصاء النادي الملكي، تمكن ليون من الفوز بنتيجة 1-0 وسجل الهدف جيان ماكون وفي لقاء العودة على ملعب سانتياجو بيرنابيو تقدم كريستيانو رونالدو للمرينجي وتعادل ميرالم بيانتش لاعب روما الحالي لفريقه السابق ليودع ريال مدريد البطولة.

برشلونة

النادي الكتالوني نجح في نصف نهائي موسم 2010-2011، في أن يفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو في لقاء الذهاب وسجل الهدفين ليونيل ميسي، وفي لقاء العودة بكامب نو، تقدم بيدرو رودريجيز للبلوجرانا وتعادل مارسيلو للملكي ليودع الأخير البطولة، ويتوج برشلونة بطلا لها على حساب مانشستر يونايتد.

يوفنتوس

البيانكونيري في موسم 2014-2015 نجح في إقصاء ريال مدريد بعد الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 على ملعبه سجل الهدفين ألفارو موراتا وكارلوس تيفيز، وسجل هدف الملكي كريستيانو رونالدو، وفي لقاء العودة على ملعب المرينجي تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، تقدم كريستيانو رونالدو تعادل ألفارو موراتا، ليتأهل يوفنتوس للنهائي ويخسر اللقب أمام برشلونة.