أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول – ما المصير لشارابوفا؟ 4 حالات بين فقدان كل الألقاب والتحذير

Google+ Print
تقرير في الجول – ما المصير لشارابوفا؟ 4 حالات بين فقدان كل الألقاب والتحذير تقرير في الجول – ما المصير لشارابوفا؟ 4 حالات بين فقدان كل الألقاب والتحذير

تحدث المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عقب أول انتصار له مع الفريق أمام للمقاصة مؤكدا أن "كل مباريات الدوري المصري أمام الفرق القريبة في الترتيب، صعبة للغاية".

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مارتن يول عقب الفوز الأول: "شاهدت لقاء الأهلي أمام بتروجيت قبل لقاء المقاصة، والآن بعدما ما حدث أمام المقاصة، تم إثبات عدم وجود أي مباراة سهلة مع الفرق المتقدمة في الترتيب".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة ONTV "كل الفرق المتقدمة في الترتيب تقدم مباريات كبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "المقاصة فريق عنيد وقدم لقاء قوي وتوقعت سير المباراة بتلك الطريقة من التسجيلات التي شاهدتها للفريق".

وتابع "سعيد للغاية بأول مباراة وأول انتصار وسنبدأ يوم الأحد الاستعداد لمباراة دوري الأبطال ثم كأس مصر".

ويستعد الأهلي للسفر إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم