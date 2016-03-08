دفاع تخابر مرسى مع قطر يطلب التأجيل لإجراء عملية تصحيح نظر

التمس المحامي محمد الجندي دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، من هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية في موعد عقب السبت المقبل، بسبب لقائه بطبيبه المعالج الخميس الجاري، مشيرا إلى أن الطبيب سيخبره عما إذا كان سيجرى بعملية أخرى لتصحيح العملية السابقة بعينيه أم سيكتفى بعلاج فقط هو ما أمر رئيس المحكمة باثباته .

طلب ممثل النيابة العامة إلياس إمام ، التعقيب على حديث ممثل الدفاع عن المتهم الثالث ، قائلا فى بداية حديثه ، إنه يتمنى الشفاء العاجل له ، ولكن لايصح أن يعرقل مسيرة جلسات المحاكمات ، ولايصح أن نتطرق إلى الحديث إلى أمور جانبيه لاتخص المحكمة ، والتمس ان توجه الدفاع للقيام بمهمته ليس فى الدفاع عن موكله ولكن فى حسن سير العدالة وعدم التباطؤ منه حتى ولو كان بسبب مرض.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.