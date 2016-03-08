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«الداخلية»: إحباط محاولة أجنبى تهريب كوكايين للبلاد عبر مطار القاهرة

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«الداخلية»: إحباط محاولة أجنبى تهريب كوكايين للبلاد عبر مطار القاهرة «الداخلية»: إحباط محاولة أجنبى تهريب كوكايين للبلاد عبر مطار القاهرة

اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية

أفادت وزارة الداخلية فى بيان لها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار القاهرة الدولى لجلبه كمية من مخدر الكوكايين لترويجها داخل البلاد والإتجار فيها. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام . JAVIER MANUEL LOZA GUZMAN – يحمل جنسية إحدى الدول وآخر، بجلب كمية من مخدر الكوكايين لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى لترويجها على عملائهما بداخل البلاد. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع السلطات الجمركية والاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط الأول أثناء وصوله، وبتفتيشه عُثر على 81 كبسولة اسطوانية بداخلها كمية لمخدر الكوكايين وزنت (921) جرام مخبأة داخل أمعائه عن طريق بلعها، و هاتف محمول، مبلغ مالى، وتم ضبط المتهم الثانى أثناء استقباله للأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

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