تقرير في الجول – ما المصير لشارابوفا؟ 4 حالات بين فقدان كل الألقاب والتحذير

بعد اعتراف لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا بتناول المنشطات، زاد الجدل حول مصير مشوارها الرياضي.

صاحبة الـ28 عاما وأعلنت في مؤتمر صحفي أن عينة المنشطات أخذت لها في بطولة أستراليا المفتوحة جاءت إيجابية.

شارابوفا وصف لها دواء تتناوله منذ عشرة أعوام ولكن هذا الدواء وضع علي قائمة الحظر اعتبارا من شهر يناير الماضي.

وقالت النجمة الروسية الحسناء: "الاتحاد الدولي للتنس أرسل رسالة الكترونية يوم 22 ديسمبر الماضي وضع فيه تحديث لقائمة المواد المحظورة، وكان بينها هذه مادة المولدونيوم، لكنني لم أقرأ الرسالة"

وأضافت "لقد ارتكبت خطأ، لا أريد انهاء مسيرتي مع التنس هكذا، ارجو منحي فرصة ثانية".

وتواجه شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب جراند سلام خطر الإيقاف لسنوات بعد تناولها المنشطات.

وأتمت شارابوفا "لقد خذلت مشجعيني وخذلت الرياضة بشكل عام"

وقرر الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين إيقاف شارابوفا مؤقتا اعتبارا من 12 من مارس الجاري حتى انتهاء التحقيقات.

فماذا ينتظر شارابوفا؟

حالات تناول المنشطات (أو المخدرات) بين الرياضيين عديدة، يرصد FilGoal.com 4 حالات منها قد تكون قريبة لحالة شارابوفا لاستشفاف مصير أميرة التنس الروسية.

مارتينا هينجز

تحليل أسطورة التنس السويسرية أثبت في 2007 وجود نسبة من مادة البنزويليكجونين، الموجودة في مخدر الكوكايين، ضمن عينة من البول قبل بطولة ويمبلدون.

ورغم قلة النسبة الموجودة في التحليل، مقارنة بالنسبة المطلوبة لإثبات التعاطي، فقد قرر الاتحاد الدولي للتنس إيقاف بطلة بطولات الجراند سلام خمس مرات لمدة عامين من تاريخ العينة.

ولكن تظل بطولات هينجز محفوظة، ولم يتم سحبها منها.

هينجز عادت بعد الإيقاف للعب منافسات الزوجي والتي تتصدر ترتيبها العالمي حاليا.

تايسون جاي

العداء الأمريكي صاحب ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012 جائت عينات تحليله إيجابية في مايو 2013، وفي يوليو من نفس العام تم إعلان الأمر.

جاي قال لاحقا إنه "وضع ثقته في شخص ما" رافضا توجيه اللوم إلى نفسه إلا أن كل نتائجه منذ يوليو 2012 تم شطبها، بما فيها ميداليته الأولمبية، وتم إيقافه عامين.

وعاد جاي من الإيقاف ليشارك في بطولة العالم ألعاب القوى 2015، إلا أنه لم يحقق نجاحا موازيا لما قبل إيقافه.

لانس أرمسترونج

لاعب الدراجات الأمريكي الذي انتصر على السرطان صدم العالم باعترافه بتناول المنشطات.

طوال مسيرته، تم اتهام أرمسترونج بتناول المنشطات قبل أن يعترف في برنامج أوبرا وينفري، في يناير 2013، بتناوله المنشطات.

ما حدث لأرمسترونج كان مأساويا حقا، فقد تم سحب كل ألقابه السابعة في (تور دي فرانس) منه.

هوب سولو

قصة حارسة المرمى الأمريكية قد تشكل بصيصا من الأمل لمحبي شارابوفا.

قبل أولمبياد لندن 2012، جاءت عينة بول إيجابية لسولو تثبت تناولها مادة محظورة.

سولو ادعت أن المادة نتيجة لدواء تناولته بناء على روشتة رسمية من أحد الأطباء، وهو ما استطاعت إثباته واقتصر الأمر على توجيه تحذير لها دون أي إيقاف.

وقادت سولو المنتخب الأمريكي للحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم، وهي الثانية لسولو بعد مسابقة 2008.

ومازالت سولو مستمرة في مكانها كحارسة للعرين الأمريكي حتى الآن.