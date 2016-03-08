صفحة "اليوم السابع" بـ"إنستجرام" تتخطى حاجز المليون.. والموقع يشكر قراءه

يتقدم "اليوم السابع" بخالص الشكر لجمهوره وقرائه فى مصر والوطن العربى على ثقتهم الغالية، التى دفعت بالموقع وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى إلى القمة داخل وخارج مصر، بعدما تخطى الحساب الرسمى لـ"اليوم السابع" على موقع "إنستجرام" حاجز المليون متابع، متفوقًا بذلك على وكالات رويترز والأنباء الفرنسية وشبكات سكاى نيوز وبى بى سى عربى والجارديان وغيرها.

واحتلت صفحة "اليوم السابع" على "إنستجرام" الصدارة بفارق أكثر من 300 ألف متابع بين المؤسسات الصحفية المصرية، فيما ظهر الفارق واضحًا بينها وبين المؤسسات العالمية، حيث حصدت صفحة وكالة رويترز 654 ألف متابع، فيما حصدت شبكة بى بى سى عربى 232 ألف متابع.

وتفوقت صفحة "اليوم السابع" بموقع "إنستجرام" على فضائيةSky News التى حصدت 176 ألف متابع فقط كما تخطى حساب اليوم السابع على إنستجرام صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، التى يتابعها حوالى 25 ألف متابع.

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كما ظهر تفوق واضح لحساب اليوم السابع عبر إنستجرام، على حساب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" التى حصدت عدد متابعين حوالى "116" ألف فقط، كما تجاوز عدد متابعي اليوم السابع عدد متابعى صحيفة "الجارديان" البريطانية الشهيرة، التى يصل متابعوها لـ"282" ألفًا فى فرق كبير يتجاوز الـ700 ألف متابع.

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ويعد النجاح الجديد خطوة ضمن سلسلة النجاحات المتكررة لـ"اليوم السابع" والتى تؤكد ريادة الموقع الإلكترونى على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويأتى هذا نتاجًا لما أدركته "اليوم السابع"، مبكرًا عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعى، وسعيها للتواجد عليها بقوة سواء كان "فيس بوك" أو موقع التدوين المصغر "تويتر" وموقع "إنستجرام" وغيرها من البوابات الاجتماعية المختلفة، للوصول لجمهور تلك المواقع، وعدم استخدامها فقط كوسيلة نشر المحتوى المنشور عبر الموقع، بل التعامل معها كمصدر مهم ودقيق يحتوى على عدد كبير من المعلومات التى ينبغى التيقظ والحرص الشديد فى التعامل معها لعدم الوقوع فى فخ الأخبار المغلوطة.

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وبالتوازى مع صفحة "إنستجرام"، تقترب صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من كسر حاجز الـ11 مليون متابع، لتستمر فى مسيرة تفوقها الواضح على جميع أقرانها من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بل وصفحات مواقع الوكالات العالمية.

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وفيما يخص موقع التدوين المصغر تويتر يلقى حساب اليوم السابع بالموقع رواجًا كبيرًا بسبب تحديثه بأهم وأحدث الأخبار، وهو ما جعله محط ثقة أكثر من 4 ملايين متابع عبر الموقع وتحديدًا "4.5 مليون"، وفى طريقه لكسر حاجز الـ5 ملايين فى دليل واضح على ثقة القراء المصريين فى اليوم السابع.

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وعلى جوجل بلس لم يختلف الحال كثيرًا، فعدد متابعي اليوم السابع فى تزايد مستمر، فوصل عدد المتابعين لـ"1.2" مليون متابع ليصلهم كل ما هو جديد فى الشئون المصرية والإقليمية والعالمية.

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ويجدد "اليوم السابع" الشكر لجمهوره على ثقته الكبيرة واهتمامهم بمتابعة المحتوى الذى يقدمه الموقع الإلكترونى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ويؤكد حرصه الدائم والتام على تقديم كل ما هو جديد ومميز من خدمات إخبارية متنوعة، على أمل أن يظل دائمًا عند حسن ظن القراء.

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"اليوم السابع" يتخطى المليون متابع على "إنستجرام"

"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك"