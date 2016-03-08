وزير خارجية فرنسا يزور مصر غدا ويلتقى الرئيس السيسى وسامح شكرى

يزور جان- مارك إيرولت، وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى مصر غدا وبعد غد للمشاركة فى اجتماع مع نظرائه باللجنة المصغرة التابعة للجامعة العربية لشئون عملية السلام.

وقال بيان من السفارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية يرافقه مبعوثه الخاص، بيير فيمونت، وسيتناول المبادرة الفرنسية الخاصة بعقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

وسيلتقى وزير الخارجية الفرنسي الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية المصري، سامح شكرى. كما سيلتقى ايضاً مع ممثلى المجتمع المدنى.

وسيتباحث وزير الخارجية الفرنسي مع المسئولين المصريين حول مجمل جوانب التعاون الثنائى وكذلك الملفات الإقليمية التى تحافظ فرنسا ومصر على حوار وثيق بشأنها.

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