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ظهور تمساح بترعة السويس.. والأهالى يتمكنون من اصطياده

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ظهور تمساح بترعة السويس.. والأهالى يتمكنون من اصطياده ظهور تمساح بترعة السويس.. والأهالى يتمكنون من اصطياده
عثر أهالى منقطة جبلاية الفار بحى الجناين بالسويس، عصر اليوم على تمساح متواجد بترعة السويس الممتدة إلى ترعة الإسماعيلية مما أثر حالة من الذعر بين الأهالى لكونها المرة الأولى التى يظهر فيها تمساح بترعة.

وسارع عدد من المواطنين من السيطرة على التمساح وتمكنوا من اصطياده وخروجه على الطريق، واتصلوا بالجهاز التنفيذى بالمحافظة من أجل تسليم التمساح.

ومن جانبه، طلب مواطنو حى الجناين القرابين من الترعة من اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، بخروج حملة موسعة وعمل تطهير بطول الترعة للقضاء على أى تماسيح متواجدة بالترعة حفاظا على أبنائهم من التعرض لأى خطر.

يذكر أن الواقعة الأولى التى تشهد فيها محافظة السويس ظهور تمساح بترعة السويس، والتى تمتد لترعة الإسماعيلية، كما أن النائب عبد الحميد كمال، نائب محافظة السويسن قدم طلب إحاطة أوائل شهر فبراير الماضى لوزير الرى وشئون البيئة عن وقائع ظهور تماسيح بعدد من الترع والمناطق النيلية على مستوى الجمهورية.

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