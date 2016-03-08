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المخلافى يطلع السفراء العرب فى بروكسل على تطورات الأوضاع فى اليمن

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المخلافى يطلع السفراء العرب فى بروكسل على تطورات الأوضاع فى اليمن المخلافى يطلع السفراء العرب فى بروكسل على تطورات الأوضاع فى اليمن

> أطلع عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الذى يزور بروكسل حاليا السفراء العرب المعتمدين دى بلجيكا على مستجدات الأوضاع فى اليمن ونتائج مباحثاته مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى فيديركا موجيريني.

وأشاد المخلافى بجهود السفراء العرب لدعم الموقف اليمنى وطالبهم بنقل الصورة الحقيقية لما يجرى فى اليمن ولإصلاح الصورة النمطية المغلوطة عما يجرى فى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الخارجية أكد دعم اليمنية والمجتمع الدولى لجهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص لليمن لاستئناف المشاورات مع الانقلابيين وإحلال السلام فى اليمن رغم التقدم الذى تحرزه قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف.

وأوضح المخلافى فى اللقاء الذى عقد بمقر الجامعة العربية ببروكسل أن مليشيات الانقلاب مازالت ترفض تنفيذ كل الاتفاقيات المتعلقة ببناء الثقة ووقف إطلاق النار الشامل والعودة إلى المفاوضات متوهمين إمكانية إعادة اليمن إلى الحكم الإمامى الذى ثار عليه اليمنيون منذ أكثر من خمسين عاما والحكم الاستبدادى الذى ثار عليه الشعب اليمنى فى 2011.

وأكد السفراء العرب أن اللقاء أتاح لهم فرصة لتوضيح الكثير من القضايا ووضعهم فى صورة المستجدات فى اليمن ونتائج مباحثات الوزير مع السيدة فدريكا موجريني.. وأكدوا أهمية تبادل الزيارات مع الجانب الأوروبى لوضعهم فى صورة ما يجرى على الأرض.
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مصر 365

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