مسؤول إيرانى يشير إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن

>أشار مسؤول عسكرى إيرانى كبير اليوم الثلاثاء إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين لليمن لمساعدة الحوثيين على قتال تحالف عربى خليج تقوده السعودية

وأشار البريجادير جنرال مسعود جزايرى نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية فى مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إلى أن إيران قد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب دعمها القوات الحكومية فى سوريا.

وسئل جزايرى عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن مثلما فعلت فى سوريا فقال"الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين . وتشعر أيضا بواجبها لمساعدة الشعب اليمنى بأى وسيلة بوسعها ولأى مستوى ضروري."

وأرسلت إيران آلاف الجنود والمستشارين إلى سوريا. وتساعد القوات الإيرانية إلى جانب القوة الجوية الروسية القوات الحكومية السورية على صد قوات المعارضة التى تدعمها السعودية وقوى سنية أخرى.

وتتهم السعودية إيران أيضا بدعم حركة الحوثيين المسلحة فى اليمن

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