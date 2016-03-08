القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة العرب برئاسة الرائد هانى رشوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالطريق العام، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد لقيام كل من "و.أ.ع" وشهرته "الشورت"، و"م م ع" وشهرته "منفلة" و"م أ ص" وشهرته "الزقرد" و"م م أ" شهرته "الزبدة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم خطف حقائب يد السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام من خلال دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الرابع.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب برئاسة النقيب هانى رشوان رئيس المباحث من ضبطهم جميعا أثناء استقلالهم دراجة بخارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع خطف حقائب يد سيدات أثناء سيرهن بالطريق العام، حيث أرشدوا عن المسروقات وبعرضها على المجنى عليهن تعرفن عليها واتهمهن المتهمين بسرقة حقائب اليد الخاصة بهن.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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