بالصور.. مركز إعلام الخارجة يعقد ورشة عمل عن المشكلة السكانية بالمحافظة

عقد مركز إعلام الخارجة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول (المشكلة السكانية.. الأسباب والحلول) بمعهد الفتيات الأزهرى الثانوى، وتهدف الورشة إلى مناقشة القضية السكانية من جانب الصحى والدينى والاجتماعى، حيث تناولت اليوم الجانب الطبى، وتحدثت فيه الدكتور سحر محفوظ يوسف أخصائى نساء وتوليد بمستشفى الخارجة العام، وتناولت مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة.

وأكدت أن برامج الصحة الإنجابية تستهدف جميع المراحل العمرية للفتاة، وذلك من خلال التغذية السليمة منذ ولادتها، كما حذرت من خطورة الوجبات الجاهزة وتأثيرها على تكوين العظام ثم انتقلت إلى مرحلة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية التى تتطرأ على الفتاة فى هذه المرحلة تم أوضحت أهمية إجراء الفحص الذاتى للثدى بعد كل دورة شهرية.

وتم استعراض الأضرار النفسية لعملية ختان الإناث وكذلك تناولت مخاطر الحمل المبكر، وما يسببه من نزيف حاد للأم وصغر حجم الجنين وتعرضه للتشوهات الخلقية.

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