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وزير الرى: إعلان المساحات الجاهزة فى مشروع 1.5 مليون فدان أبريل القادم

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وزير الرى: إعلان المساحات الجاهزة فى مشروع 1.5 مليون فدان أبريل القادم وزير الرى: إعلان المساحات الجاهزة فى مشروع 1.5 مليون فدان أبريل القادم

الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم الإعلان عن المساحات الجاهزة للطرح فى مشروع المليون و500 ألف فدان، فى شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن شركة الريف المصرى ستنشئ منافذ فى المحافظات لتلقى طلبات الحصول على الأراضى.

وأضاف الدكتور حسام مغازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بوزارة الرى، أن شركة الريف المصرى تقوم حالياً بتجميع كافة البيانات والوثائق، الخاصة بمشروع المليون و500 ألف فدان، تمهيدا لتحديد احداثيات المشروع. وأشار مغازى، إلى أنه سيتم البدء بمحافظات الوادى الجديد وتوشكى، حيث أن جميع المساحات التى تم تحديدها بمنطقة توشكى جاهزة للطرح، كما أن المياه متوفرة، بعد استكمال الآبار المطلوبة. وأكد وزير الرى، أن مشروع المليون و500 ألف فدان هو انتقال تاريخى من الوداى الضيق إلى الصحراء، كما أنه سياهم فى توفير فرص عمل للشباب.

 

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