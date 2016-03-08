تحويل مصابى حادث ميكروباص الحضانة بسوهاج للمستشفى الجامعى

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، أن الحادث الذى وقع على الطريق السريع الشرقى بناحية مركز دار السلام شرقى المحافظة خلف وراءه وفاة "كليب.أ.إ"، والطفلة "منة.أ.ج" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

ونتج عن الحادث أيضا إصابة "محمد.ح.ف" 5 سنوات، و"يوسف.ع.ج" 5 سنوات، و"أحمد.ح.ف" 7 سنوات، و"أحمد.ع.ج" 5 سنوات، و"رحمة.أ.ج" 3 سنوات، بالإضافة إلى إصابة "نورا.ج.ح" 25 سنة، و"فرج.ر.م" 50 سنة، و"عرفات.ج.ح" 28 سنة، وآخرين حيث بلغت جملة المصابين 14 مصابا تم التصريح لـ3 منهم بالخروج لتحسن حالتهم، بينما تم نقل باقى المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وحالتهم ما بين خطيرة إلى متوسطة وجار موالاة الاستفسار عن حالتهم الصحية على مدار الساعة.

ولقى سائق وطفلة فى حضانة أهلية مصرعهما كما أصيب 11 آخرين بينهم 7 أطفال فى الحضانة إثر تصادم ميكروباص كان يقلهم بسيارة ربع نقل ناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى دار السلام المركزى، وتم التصريح بخروج 3 أطفال ونقل باقى المصابين لمستشفى جامعة سوهاج لخطورة حالتهم.

هذا وقد استقبل مستشفى دار السلام المركزى جثة كل من "كليب.إ.أ" 32 عاما سائق، و"منة.أ.ج" 6 سنوات، و11 آخرين بينهم 7 أطفال يدرسون بحضانة أهلية بالمنطقة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لـ3 أطفال وتم التصريح لهم بالخروج، ونقل باقى المصابين لمستشفى جامعة سوهاج وتنوعت إصابتهم بين كسور وارتجاج فى المخ.

تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين وتكليف المهندس للفنى للمرور لإعداد تقرير عن الحادث وأسباب حدوثه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طفلة وسائق وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس حضانة بسوهاج

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