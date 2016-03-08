بريزينتيشن تحصل على حقوق بث مباريات رباعي أندية مصر إفريقيا

حصلت شركة "بريزينتيشن" على حقوق بث مباريات فرق الأهلي - الزمالك - مصر للمقاصة وإنبي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية حتى دور المجموعات.

وأعلن الأهلي أنه باع حقوق إذاعة مبارياته في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ16 إذا تأهل له، مقابل 3,5 مليون جنيه، لشركة (برزنتيشن).

ويقابل الأهلي ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي يوم 12 مارس الحالي في أنجولا، قبل أن يواجهه إيابا يوم 19 مارس.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

وسيلعب الزمالك مع "دوالا" الكاميروني يوم الأحد المقبل، وسيلاقي الفائز من فريقي الإفريقي التونسي وشبيبة بجايا الجزائري في دور الـ 16.

ويحق لـ(برزنتيشن) بيع حقوق إذاعة المباريات للقنوات الفضائية بعد ذلك.

أما عن مباريات دور المجموعات، هي تذاع حصريا على (beIn Sports).