تعرف على مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 من كأس مصر، والذي يختتم يوم 31 مارس بمواجهة الزمالك لشباب الضبعة.

ويلعب الأهلي يوم 30 مارس مع ديروط بعد 24 ساعة من مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وبرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد مباراتي الأهلي والزمالك بأن إصرار الفريقين على خوض مباراة الكأس بالدوليين هو السبب. ( اقرأ تصريحاته )

وتبدأ مباريات دور الـ32 بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 19 مارس على استاد الإسماعيلية.

يوم 22 مارس

- وادي دجلة مع القناة على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- الاتحاد مع أسوان على استاد السلام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- حرس الحدود مع المنصورة على استاد الإسكندرية الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- الداخلية مع محافظة الفيوم على استاد بتروسبورت الساعة الثامنة مساء.

يوم 23 مارس

- اتحاد الشرطة مع غزل غزل بورسعيد على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- سموحة مع جمهورية شبين على استاد غزل المحلة الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- بتروجيت مع سوهاج على استاد الفيوم الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- الإسماعيلي مع الرجاء على استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- طلائع الجيش مع طنطا على استاد السلام الساعة الثامنة مساء.

يوم 24 مارس

- المقاولون العرب مع المريخ على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- الإنتاج الحربي مع غزل المحلة على استاد الإسكندرية الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- مصر للمقاصة مع اف سي مصر على استاد بتروسبورت الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- إنبي مع النصر على استاد السلام الساعة الثامنة مساء.

30 مارس

الأهلي مع ديروط على استاد الإسكندرية الساعة السابعة مساء.

31 مارس

الزمالك مع شباب الضبعة على استاد الإسماعيلية الساعة السابعة مساء.

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