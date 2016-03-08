أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

Google+ Print
تعرف على مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر تعرف على مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 من كأس مصر، والذي يختتم يوم 31 مارس بمواجهة الزمالك لشباب الضبعة.

ويلعب الأهلي يوم 30 مارس مع ديروط بعد 24 ساعة من مباراة منتخب ضد نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وبرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موعد مباراتي الأهلي والزمالك بأن إصرار الفريقين على خوض مباراة الكأس بالدوليين هو السبب. ( اقرأ تصريحاته )

وتبدأ مباريات دور الـ32 بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 19 مارس على استاد الإسماعيلية.

يوم 22 مارس

- وادي دجلة مع القناة على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- الاتحاد مع أسوان على استاد السلام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- حرس الحدود مع المنصورة على استاد الإسكندرية الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- الداخلية مع محافظة الفيوم على استاد بتروسبورت الساعة الثامنة مساء.

يوم 23 مارس

- اتحاد الشرطة مع غزل غزل بورسعيد على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- سموحة مع جمهورية شبين على استاد غزل المحلة الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- بتروجيت مع سوهاج على استاد الفيوم الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- الإسماعيلي مع الرجاء على استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- طلائع الجيش مع طنطا على استاد السلام الساعة الثامنة مساء.

يوم 24 مارس

- المقاولون العرب مع المريخ على استاد الإسماعيلية الساعة الثالثة ونصف عصرا.

- الإنتاج الحربي مع غزل المحلة على استاد الإسكندرية الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- مصر للمقاصة مع اف سي مصر على استاد بتروسبورت الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء.

- إنبي مع النصر على استاد السلام الساعة الثامنة مساء.

30 مارس

الأهلي مع ديروط على استاد الإسكندرية الساعة السابعة مساء.

31 مارس

الزمالك مع شباب الضبعة على استاد الإسماعيلية الساعة السابعة مساء.

طالع أيضا

تعرف على طريق الأهلي لنهائي كأس مصر

تعرف على طريق الزمالك لنهائي كأس مصر

تعرف على القناة الناقلة لكأس مصر والسوبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم