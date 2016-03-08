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قائمة الزمالك - الأبيض بلا كهربا في رحلة الكاميرون

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قائمة الزمالك - الأبيض بلا كهربا في رحلة الكاميرون قائمة الزمالك - الأبيض بلا كهربا في رحلة الكاميرون

أعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستسافر للكاميرون فجر الأربعاء لمواجهة يونيون دوالا في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب لاعب وسط الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" عن السفر مع البعثة.

ويعود لقائمة الـ20 لاعبا المهاجم محمد سالم، بينما يغيب المدافع علي جبر الذي طرد في آخر مباراة إفريقية للفريق أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

كما يغيب المهاجم أحمد حسن مكي عن القائمة.

وضمت القائمة..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش - عمر صلاح

الدفاع: حازم إمام – عمر جابر – محمد عادل جمعة – حمادة طلبة - أحمد دويدار – محمد كوفي.

الوسط: أحمد توفيق – معروف يوسف – طارق حامد – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أيمن حفني – محمد إبراهيم – أحمد حمودي – مصطفى فتحي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا – باسم مرسي – محمد سالم.

وتقام مباراة الذهاب يوم 13 مارس.

ويواجه الفائز من المواجهة مع الفائز من مباراة الإفريقي التونسي وشبيبة بجاية الجزائري.

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