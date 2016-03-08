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تفاصيل برنامج الزمالك في رحلة الكاميرون

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تفاصيل برنامج الزمالك في رحلة الكاميرون تفاصيل برنامج الزمالك في رحلة الكاميرون

أنهى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حجوزات الفنادق التي يقيم فيها بعثة الفريق بالكاميرون.

ويتجه الزمالك فجر الأربعاء إلى الكاميرون من أجل مواجهة يونيون دوالا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 13 مارس.

وحجز زادة، رئيس بعثة الفريق، فندقا للفريق في العاصمة الكاميرونية ياوندي يبيت فيه ليلة الأربعاء قبل التوجه إلى مدينة دوالا في يوم الخميس.

كما حجز للفريق فندقا في دوالا للمبيت فيه ليالي الخميس والجمعة والسبت قبل مواجهة دوالا يوم الأحد المقبل.

وسيستقبل زادة، وبعض من أفراد السفارة المصرية، البعثة في ياوندي.

ويواجه الفائز من المواجهة مع الفائز من مباراة الإفريقي التونسي وشبيبة بجاية الجزائري.

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