مهند مجدي: مفاجآت إعلامية وتسويقية في انتظار جماهير الأهلي خلال أيام

كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي عن مفاجأة جديدة لجماهير ومحبي النادي خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مجدي عبر FilGoal.com عن استحداث النادي الأهلي لإدارة جديدة للتسويق والإعلام الإلكتروني، تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتختص إعلامياً بالنواحي التقنية العالية التي تلائم العصر الحالي.

وأفصح "تعد هذه الإدارة منفصلة عن المحتوى الخبري الذي يبقى مسؤولية المركز الإعلامي للنادي الأهلي بتشكيله القائم حالياً".

ويقوم د. مهند مجدي بالإشراف على هذه الإدارة بتكليف من مجلس إدارة النادي، حيث سيعرض خطة عمل الإدارة الجديدة على اجتماع مجلس إدارة الأهلي المقرر مساء اليوم الثلاثا بعدما عكف منذ تكليفه على عقد ورشة عمل مع أفراد إدارة التسويق والإعلام الالكتروني لتحديد اختصاصات الإدارة وطريقة عملها في الفترة المقبلة.

عضو مجلس إدارة الأهلي أكد أن الإدارة الجديدة ستكون إدارة شابة بأفكار شابة، بعيداً عن البيروقراطية التي تشوب الأنظمة الإدارية المعتادة، وأنها ستحمل الكثير من المفاجآت في الفترة المقبلة لجماهير النادي الكبيرة.

صورة تجريبية

وقال مجدي إن الإدارة بدأت عملها بالفعل بصورة تجريبية خلال الأيام القليلة الماضية، ومع بداية عملها كانت البوادر طيبة من خلال رد الفعل الذي شهد استحسان قطاع كبير من متابعي لأخبار النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مجدي أن الهدف من استحداث الإدارة الجديدة يكمن في ترجمة رؤية مجلس إدارة القلعة الحمراء في عدة نقاط، أهمها الحفاظ على حقوق النادي الأهلي في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

يشمل ذلك فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وانستجرام ويوتيوب، بالإضافة للموقع الرسمي للنادي، وعدم السماح بانتهاكها بأي صورة. بالإضافة لتطبيق سياسة التسويق الرقمي (Digital Marketing) من خلال هذه الوسائل.

صلة

وأشار مجدي إلى اهتمام الإدارة أيضاً بالتعاون مع شركة "صلة" الراعية للنادي في مجال التسويق الرقمي والإعلام الإلكتروني، مؤكداً أن الشركة الراعية للنادي الأهلي تملك رؤية متميزة في هذا المجال.

عضو مجلس إدارة الأهلي أكد أيضاَ أن الإدارة الجديدة ستعمل على الارتقاء بطريقة تقديم المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للنادي بالأساليب الحديثة والتي تواكب أفكار الشباب ومريدي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل الإدارة على ربط النادي الأهلي بمحبيه وجماهيره داخل مصر وخارجها في الفترة المقبلة. وأشار مجدي إلى أن الموقع الرسمي للأهلي سيتم تطويره وظهوره بشكل جديد ومختلف خلال الأيام القادمة ينقل صورة النادي إلى العالم أجمع بالشكل الذي يناسب إسم وصورة الأهلي..

وأعلن مجدي عن ابتكار مشروعات جديدة وعملاقة للتسويق الإليكتروني تليق بإسم النادي الأهلي الكبير وتواكب ما تقدمه أكبر أندية العالم في الوقت الحالي. وأكد عضو مجلس الإدارة أنه سيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات والخطط المستقبلية.

ووعد د. مهند مجدي بإسم مجلس إدارة النادي كل جماهير ومحبي الأهلي بأن تكون هذه الإدارة الجديدة بالتعاون مع شركة "صلة" الراعية للنادي بداية لكتابة تاريخ جديد في علم الإدارة والتسويق الرياضي، كعادة النادي الأهلي في أن يكون صاحب الريادة دوماً في كل مجالات الرياضة المصرية.