تقرير في الجول - في يوم المرأة العالمي.. 5 نجاحات بطولية لمصر في الرياضة النسائية

"وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة" قالها أرسطو ناسبا نجاحات الرجال لمساندة زوجاتهم، لكن ماذا عن نجاح السيدات.

في الثامن من شهر مارس بكل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، ويبدو أن نجحاتهن تحتاج المثابرة والجهد فقط، حتى إن لم يتوافر دعم الرجال.

سيدات مصر يدخلن يوم المرأة العالمي هذا العام، وقد حققن عديد من الإنجازات التي تستحق تسليط الضوء عليها.

فاطمة عمر

فاطة عمر رافعة أثقال مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة. تعرضت لإصابة في ذراعها ولم تتعاف منها إلا قبل بطولة العالم بأسبوعين فقط.

البطلة المصرية استعدت للبطولة في أسبوعين فقط، ونجحت في الحصول على اللقب والمركز الأول، لتتأهل لأوليمبياد ريو دي جانيرو الخاص المقبلة في عمل بطولي تحدثت عنه الصحف العالمية.

رنيم الوليلي ونور الشربيني

لأول مرة في تاريخ مصر تصل لاعبة مصرية لأن تكون المصنفة الأولى عالميا في أي لعبة من اللعبات. رنيم الوليلي ارتقت للتصنيف الأول عالميا للاسكواش في شهر سبتمبر من عام 2015، قبل أن تفقده في لصالح الماليزية نيكول ديفيد في شهر ديسمبر من نفس العام.

ليس هذا فحسب في لعبة الاسكواش، فرنيم فازت قبل أيام ببطولة ويندي العالمية، والمنافس في المباراة النهائية كانت فتاة مصرية أخرى هي نور الشربيني، والتي تحتل المرتبة الخامسة في التصنيف.

إحسان عبد الملك

إحسان عبد الملك هي أول لاعبة مصرية لكرة اليد تحترف أوروبيا.

خرجت إحسان عبد الملك إلى الدوري الفرنسي في عام 2010، وفي الموسم الماضي حصلت على جائزة هداف الدوري الفرنسي للدرجة الثاني مع نادي نيس، بمعدل 9 أهداف للمباراة الواحدة.

منتخب مصر لكرة القدم "سيدات"

سيدات مصر لكرة القدم حققن إنجازا تاريخيا لهن أيضا في 2015 حين تأهلوا لأول مرة إلى دوري الألعاب الإفريقية التي أقيمت في السنغال.

منتخب مصر تأهل للبطولة، لكنهن لم يشتركوا لأن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الانسحاب من البطولة في لعبة كرة القدم رجال وسيدات.

منتخب مصر للكرة الطائرة "سيدات"

سيدات منتخب مصر للكرة الطائرة حققا إنجازا غير مسبوقا أيضا حين بلغن المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو أمام الكاميرون.

منتخب مصر خسر المباراة النهائية بعد أداء بطولي ليتحولن إلى الملحق العالمي، ولكن اتحاد اللعبة كافيء سيداته بالانسحاب من البطولة وحرمانهن من فرصة التأهل التاريخي كأول فريق جماعي للسيدات في تاريخ مصر يتأهل للأوليمبياد. "طالع التفاصيل"

كان ذلك جزءا من إنجازات سيدات مصر رياضيا مؤخرا، وبشكل عام، فقد تأهلت 22 لاعبة بمختلف اللعبات إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو، من أصل 85 ممثلا لمصر في الأوليمبياد ضمنوا التأهل حتى الآن.