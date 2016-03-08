بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى نظمته مديرية لشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، ومحمد عبدالمقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعدد من رؤساء المصالح، ومديرى القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فى البداية قال محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه سوف يتم عقد 12 لقاء على مستوى الإدارات الفرعية، وسوف يشارك 200 شاب وفتاة فى الحوار ممثلين القرى والمدن، على أن يتم عقد منتديات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المحافظة وجامعة كفر الشيخ، وذلك للخروج بالتوصيات التى سوف تعرض فى المؤتمر الوطنى للشباب الذى يعقد بشرم الشيخ خلال شهر سبتمبر المقبل، وبحضور السيد رئيس الجمهورية وممثلين من الشباب من كل محافظة.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الرئيس السيسى شغله الشاغل قضايا الشباب والتعرف على آمالهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أن نصف أعضاء المجالس التخصصية من الشباب، وذلك لخدمة التعليم واستغلال البحث العلمى وتعزيز البنية التحتية والرعاية الصحية بكفر الشيخ.

وأضاف القمرى، أن التعليم المتميز هو أهم مقومات النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والتعليم المتميز استثمار بشرى يؤدى إلى نهضة الأمم، موضحا أن هناك عددا من الدول يقوم اقتصادها على العلم والمعرفة وربط الجامعة بسوق العمل لصناعة المستقبل والتحول إلى تعزيز دور الجامعة فى المجتمع وهناك دور كبير للجامعة فى التنمية، لافتا إلى أن السيد رئيس الجمهورية خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة للشباب، وأن الجامعة تتبنى مبادرة لتأهيل الشباب وإقامة المشاريع الحرفية الصغيرة، منها تعليب الأسماك والمزارع السمكية والطاقة الشمسية وتدوير المخلفات تحت شعار مصر بلد الأمن والأمان، وذلك لتعزيز دور الوطنية والقيم وبناء المجتمع من أجل وطن ينعم بالأمن والسلام.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه فى إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن عام 2016 عام الشباب تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ منتدى الحوار الوطنى للشباب بمحافظة كفر الشيخ يتضمن مناقشة احتياجات الشباب لطرح القضايا التى تهمهم، مؤكداً أن مستقبل الدولة المصرية يهدف إلى فتح قناة اتصال بين الدولة والشباب وتفعيل دور الشباب ودورهم فى صنع القرار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أننا نسعى دائما للانطلاق نحو عمل منظم يتلافى كل المشكلات التى تواجه هذه القطاع العريض من الأمة، ويتوقع منهم الكثير، وخاصة أننا نتبنى الأفكار المبتكرة، والحلول غير التقليدية التى تحمل رؤى للمستقبل أكثر إبداعا، وأقل كلفة، وقابلة للتنفيذ فورا، وتحمل تفاصيل أكثر دقة، مدعومة بالمعلومات والأرقام والدراسة الميدانية والعلمية، وعرض المشروعات بشكل علمى يليق بحجم الطموح والآمال المعقودة عليكم.

كما طلب محافظ كفر الشيخ من الشباب بتقديم أسئلتهم للإجابة عليها والتى دارت حول قضايا التعليم والصحة والطرق والإسكان والأمن الوطنى والمرأه والسياحة والزراعة والاقتصاد وقضايا أطفال الشوارع وعدد من المشكلات الأخرى، لافتا إلى أنه يتم عمل لقاءات بالشباب بصفة دورية إيمانا منه بدور الشباب فى المجتمع.

وتابع محافظ كفرالشيخ، إن مصر تمد يدها لمساعدة الشباب وإعطائهم الفرص للاستفادة من طاقتهم من أجل نهضة هذه الأمة التى تنظر إلى الشباب على أنهم أمل مصر.

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