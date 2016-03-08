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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان وحدات جديدة بالمستشفى التعليمى

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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان وحدات جديدة بالمستشفى التعليمى محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان وحدات جديدة بالمستشفى التعليمى
افتتح اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، عددا من الوحدات الطبية الجديدة بالمستشفى التعليمى العالمى بالجامعة، منها وحدة بنك الدم التى يتوافر بها أحدث أجهزة طبية لفصل مشتقات وفصائل وحفظ أكياس الدم وتنظيمها بطريقة آمنة، وفق نظام الباركود الإلكترونى الحديث، ووحدة العلاج بالأكسجين المضغوط التابع لقسم الطب الطبيعى والروماتزم، الذى يضم أحدث جهاز بالمستشفيات المصرية لعلاج القرح والحروق والأطفال المصابين بالشلل الدماغى، ومضاعفات الدم والسكر.

كما تم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية للفحص والتقييم والمراجعة وتقديم العلاج المجانى للمرضى، ووحدة العمود الفقرى لتنضم إلى وحدة جراحة المخ والأعصاب ووحدة العظام بالمستشفى لتقديم التشخيص الدقيق وتوفير طرق العلاج المناسبة للمرضى.

من جانبه، أشاد محافظ الغربية بالمستوى الطبى المتميز بالمستشفى بما تضمه من أحدث أجهزة متطورة موضحاً أهمية دور الجامعة التعليمى والبحثى بصفة عامة، والطبى بصفة خاصة، فى خدمة أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمى العالمى، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (1)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (2)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (3)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (4)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (5)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (6)

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا (7)


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