استدعاء «مأمور الهرم» لسماع أقواله باحتجاز 3متهمين بـ«الشذوذ» مصابين بالإيدز داخل حجز عمومي

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار عبد الرحمن أشرف مدير النيابة، اليوم الثلاثاء، باستدعاء مأمور قسم شرطة الهرم، لسماع أقواله في واقعة احتجاز 3 متهمين بالشذوذ الجنسي داخل حجز عمومي يضم 170 متهمًا بقسم الهرم، والذي تبين فيما بعد إصابة أحداهما، والمدعو “فراولة”بمرض الإيدز، حسبما أفاد مراسل أونا.

وخاطبت النيابة العامة، الأعمال المركزية بوزارة الصحة من أجل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على المحتجزين الـ 170، لبيان ما إذا كان قد أصيب أي منهما بمرض الأيدز، نتيجة الاختلاط بالمتهمين سالفي الذكر من عدمه، والإسراع في تسليم نتائج العينات.

ويذكر أن أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بعرض 170 محجوزًا بحجزين بقسم الهرم على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لإجراء تحاليل لهم، لبيان مدى إصابتهم بمرض ” الإيدز” .

وجاء قرار النيابة بناءً على بلاغ تقدمت به شقيقة محجوز في تهمة شذوذ، بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز .

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها عبد الرحمن أشرف، مدير نيابة الهرم، أن 3 متهمين ألقى القبض عليهم في شبكة شذوذ، أمرت النيابة بحبسهم ثم إيداعهم بحجزين بالقسم بالمخالفة للقانون، الذي يستوجب إيداعهم بحجز منفرد لعدم ممارسة الشذوذ مع أي من المساجين.

وأمرت النيابة، بناءً عليه بعرض المساجين بالحجزين المودع بهما الشاذين للكشف الطبي عليهم، لبيان مدى إصابتهم بعدوى مرض الإيدز من الشواذ المحبوسين.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لبيان المسئول عن الواقعة .