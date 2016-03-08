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بدء محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر بعد 6 ساعات تأخير لتغيب محامى متهم

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بدء محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر بعد 6 ساعات تأخير لتغيب محامى متهم بدء محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر بعد 6 ساعات تأخير لتغيب محامى متهم
قرر المستشار محمد فهمى قاضى محاكمة التخابر مع قطر، بدء جلسة محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر، مع ندب أحد المحامين للحضور مع المتهم الرابع، بعد أن رفضت هيئة المحكمة تطوع دفاع المتهم السابع للحضور.

وتسبب تغيب المحامى "محمد عبد الفتاح" دفاع المتهم الرابع "أحمد عبده عفيفى" فى تأخر بدء جلسة التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، المقرر بدأها منذ الصباح ، حيث طلب المحامى علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع من دفاع المتهم السابع عماد ثابت بالحضور عن المتهم الرابع لحل الأزمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

بالصور.. بـ"التخابر مع قطر".. مرسى يدون ملاحظات بالجلسة.. والقاضى: هذه محلها المرافعة

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مصر 365

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