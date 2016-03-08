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القبض على قيادى إخوانى متهم بالتخطيط لعمليات تخريبية فى قنا

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القبض على قيادى إخوانى متهم بالتخطيط لعمليات تخريبية فى قنا القبض على قيادى إخوانى متهم بالتخطيط لعمليات تخريبية فى قنا
أكد مصدر أمنى مسئول بمحافظة قنا أن الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا نجحت فى القبض على أحد قيادات جماعة الإخوان المحظورة، والمتهم بالتخطيط لعدد من العمليات التخريبية بمحافظات الصعيد، بعد هروبه من الملاحقات الأمنية بمحافظة البحر الأحمر.

و كانت وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنيه بتواجد قيادى جماعة الإخوان الهارب عماد الدين ع ا 46 سنه مهندس فى قنا، بعد هروبه من القصير بمحافظة البحر الأحمر، والمتهم بأنه المسئول عن لجان العمليات النوعية بمحافظات الصعيد والتخطيط لتفجيرات أبراج الضغط العالي للكهرباء بمحافظات البحر الأحمر وقنا والأقصر و نجع حمادى.

وأفاد المصدر الأمنى أن المتهم تم القبض عليه بمدينه قنا وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية مختلفة وأجهزة اتصالات حديثة، وكان يستعد للهروب والسفر لدولة السودان على خلفية الملاحقات الأمنية له وهروب من عدة محافظات بالصعيد.

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