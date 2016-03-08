أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا شارك جميع كبار المنتجين

Google+ Print
الكويت: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا شارك جميع كبار المنتجين الكويت: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا شارك جميع كبار المنتجين
قال وزير النفط الكويتى بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تلتزم بأى تجميد عالمى محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة فى الاتفاق.

وأبلغ أنس الصالح الصحفيين على هامش مؤتمر فى العاصمة الكويتية "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد".

وقال الوزير ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج: "سأنطلق بأقصى طاقتى إن لم يتم التوصل الاتفاق وسأبيع كل برميل أنتجه"، مشيراً إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.

كانت وروسيا وهما أكبر مصدرين للنفط فى العالم اتفقتا الشهر الماضى على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير لدعم الأسعار إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة فى أول اتفاق نفطى عالمى فى 15 عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة