الكويت: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا شارك جميع كبار المنتجين

قال وزير النفط الكويتى بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تلتزم بأى تجميد عالمى محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة فى الاتفاق.

وأبلغ أنس الصالح الصحفيين على هامش مؤتمر فى العاصمة الكويتية "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد".

وقال الوزير ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج: "سأنطلق بأقصى طاقتى إن لم يتم التوصل الاتفاق وسأبيع كل برميل أنتجه"، مشيراً إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.

كانت السعودية وروسيا وهما أكبر مصدرين للنفط فى العالم اتفقتا الشهر الماضى على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير لدعم الأسعار إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة فى أول اتفاق نفطى عالمى فى 15 عام.