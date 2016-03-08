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معظم الإسرائيليين يعتبرون أن المستوطنات مفيدة لأمن بلادهم

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معظم الإسرائيليين يعتبرون أن المستوطنات مفيدة لأمن بلادهم معظم الإسرائيليين يعتبرون أن المستوطنات مفيدة لأمن بلادهم

>أظهر استطلاع شامل أن معظم اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن استمرار بناء المستوطنات فى الضفة الغربية مفيد لأمن إسرائيل.

ووجد مركز بيو للأبحاث أن 42 بالمائة من اليهود الاسرائيليين قالوا إن المستوطنات مفيدة، فى حين يرى 30 بالمائة منهم أنها ضارة. وينظر معظم دول العالم إلى المستوطنات الإسرائيلية التى بنيت على أراض محتلة بوصفها غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام.

شمل استطلاع بيو أكثر من 5600 بالغ إسرائيلى فى الفترة من أكتوبر 2014 حتى مايو عام 2015، ونشرت النتائج اليوم الثلاثاء.

وتراوحت النتائج إلى حد بعيد على أساس الانتماءات السياسية للمستطلعة آراؤهم. فمن بين اليمينيين، قال 62 بالمائة إن المستوطنات مفيدة للأمن فيما وافق على ذلك الرأى 13 بالمائة فقط من اليساريين. وبالمثل، يرى 29 بالمائة فقط من اليمينيين أن بمقدور إسرائيل العيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية مقابل 86 بالمائة من اليساريين.

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مصر 365