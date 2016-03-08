البرلمان التونسى يدعو الشعب إلى مساندة الدولة ضد الإرهاب

>دعا مجلس نواب الشعب التونسي اليوم /الثلاثاء/ جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى مساندة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الإرهاب, ودعم الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن رئيس البرلمان محمد الناصر قوله, خلال الجلسة الصباحية التي خصصت للنظر في الوضع العام بعد الهجوم الإرهابي في بن قردان, أن الأهالي لعبوا دورا كبيرا في مواجهات أمس الأثنين بالتفافهم حول الجيش والأمن الوطني وتضامنهم من أجل القضاء على الإرهاب.

وعبر المجلس عن فخره واعتزازه بقوات الجيش والأمن لجهودهم في الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهابيين وإفشال مخططاتهم.

ومن جانبه أدان وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الهجوم الإجرامى الذى استهدف مدينة بن قردان التونسية بأشد عبارات الإدانة.. قائلا "يجب ألا تنجح محاولة زعزعة الديمقراطية التونسية من خلال القتل والعنف".

وأضاف شتاينماير، فى تصريح نشرته صفحة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس فى طريقها، وبشكل خاص فى مجابهتها التهديد الإرهابي.

وتابع أن "الاعتداء الذى وقع يظهر مدى صحة وضرورة تركيزنا فى دعمنا على تعزيز تأمين الحدود التونسية.. ويظهر أيضا مدى الضرورة الملحة بالنسبة للمنطقة كلها أن نصل إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا، حتى لا تجد داعش مكانا آمنا للتراجع".

ومن جانبها أدانت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الهجمات الارهابية الأخيرة فى العراق وتونس والتى راح ضحيتها العشرات من القتلى.. مؤكدة أنها تقف بحزم إلى جانب المجتمع الدولى فى اجتثاث جذور الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن"حكومتنا تعرب عن تعازيها العميقة للضحايا وأسرهم وشعبى وحكومتى العراق وتونس".

>وأضافت "حكومتنا تدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وتؤكد مجددا أنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية بأى سبب من الأسباب."

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