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بان كى مون يدعو لاجتماع دولى فى سبتمبر لبحث أزمة اللاجئين

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بان كى مون يدعو لاجتماع دولى فى سبتمبر لبحث أزمة اللاجئين بان كى مون يدعو لاجتماع دولى فى سبتمبر لبحث أزمة اللاجئين
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، زعماء أوروبا بتحمل مسئوليتهم تجاه اللاجئين، مضيفًا: الاتحاد الأوروبى لديه العديد من المقومات لحل الأزمة، ودعا لاجتماع دولى فى 19 سبتمبر لبحث تفاقم هذه الأزمة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة الألمانية برلين، اتفقنا على أن تنخرط المعارضة والنظام السورى فى مفاوضات جادة.

- مفوضية اللاجئين قلقة من مشروع الاتفاق الأوروبى التركى حول الهجرة
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