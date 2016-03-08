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وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يصل القاهرة

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وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يصل القاهرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يصل القاهرة

الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، في زيارةٍ رسمية للقاهرة على رأس وفد، حسبما أفادر مراسل أونا.

ويجري “سيف”، خلالها مباحثات مع نظيريه المهندس طارق المُلا، ووزيرالنفط العراقي، عادل عبد المهدي.

ومن المقرر أن  يبحث الدكتور سيف، مع الوزيرين المصري والعراقي، موضوع مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز التعاون المشترك بين الأردن والعراق ومصر في مجال النفط والغاز.

ويذكر أن تم توقيعها بعمان في نوفمبر من العام الماضي، بشأن إنشاء مشروع ”البصرة العقبة”، لدعم وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث .

ومذكرة التفاهم، تقضي بإمكانية استيراد الأردن للنفط الخام، لتلبية احتياجاتها المختلفة، إضافةً إلى قدرة العراق على سد احتياجات المملكة من الغاز، والتي تعد كبيرة لأن معظم محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها في الأردن تستخدم الغاز.

وكانت  العراقية، قد أقرت مسارًا إضافيًا، لتنفيذ المشروع بمحاذاة الحدود ، وزودته بميزات إضافية.

كان أبرزها اختزال مسافة الخط الناقل للنفط الخام، مما يسهم في تخفيض تكاليفه.

 

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أونا

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