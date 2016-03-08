وزير التعليم: سنقضى على مشكلة كثافة الطلاب بالجيزة بحلول عام 2018

افتتح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء مدرستي “أمجاد للتعليم الأساسى”، و”الندى للتعليم الأساسى” بمنطقة ناهيا وكرداسة بمحافظة الجيزة، فى إطار تنفيذ برنامج الوزارة للقضاء على الكثافة الطلابية، وأكد على أنهما يبدأن فى قبول الطلاب من العام الدراسى المقبل 2016/2017.

وتفقد وزير التعليم، يرافقه كل من اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فصول المدرستين، وقاعات رياض الأطفال، ومعامل العلوم والكمبيوتر، وكذا حجرة المكتبة بالمدرستين، ووجه بدعم كل مكتبة بـ 2000 كتاب من كتب وزارة الثقافة التى منحتها للوزارة.

كما زار وزير التعليم مدرسة ناهيا للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة ناهيا التعليمية، وحضر طابور الصباح، وتحية العلم بالمدرسة، واستمع إلى الإذاعة المدرسية.

كما تفقد الهلالى فصول المدرسة واطمأن من الطلاب والطالبات على استلام الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، و لاحظ وجود كثافة عالية بالفصل، وتحدث مع الطلاب حول مدى استفادتهم من شرح المعلمين، ومدى تفعيل الأنشطة التربوية فى المدرسة، وشدد على الاهتمام بحصص الأنشطة، وعدم استبدالها بحصص المواد الدراسية، لما لها من أهمية فى تنشئة وتكوين الشخصية السوية لدى الطلاب.

وحضر الهلالي إجراء تجربة عملية فى مادة العلوم أثناء تفقده معمل العلوم، وأوصى بالاهتمام بتفاعل الطلاب مع المعلمين من خلال إجراء جميع التجارب العملية لهم.

واطمأن الهلالى من معلمى المدرسة على توزيع نصابهم من الحصص الدراسية، وصرح خلال الحديث معهم بأنه سيتم منح مكافآت لمعلمى ومعلمات التعليم الأساسى، الذين يستطيعون تعليم الطلاب القراءة والكتابة فى ظل وجود الكثافات العالية، كما وجه بتدعيم الطلاب ضعاف القراءة والكتابة ببرنامج القرائية.

ومنح الوزير إحدى طالبات المدرسة مكافأة مالية لتفوقها الدراسى، تشجيعًا لها على تفوقها العلمى.

كما كرم الهلالى، عددا من الطلاب الموهوبين فى مجال الأنشطة الفنية والرياضية بمحافظة الجيزة؛ لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية 2014/2015.