«مسؤولون حوثيون» يزورون السعودية لبحث إنهاء الصراع في اليمن

قال مسؤولان في لجنة إدارية تابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين في جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يزورون السعودية، لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع في اليمن.

وأضاف المسؤولان أن الزيارة بدأت يوم الاثنين، تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية السرية، وفقًا لـ”رويترز”.

ووتعتبر تلك الزيارة هي الأولى منذ نشوب الحرب في مارس، من العام الماضي بين الحوثيين وتحالف بقيادة السعودية.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلبات للتعليق على ما قاله المسؤولان في اللجنة الثورية اليمنية، التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية.