صور..أنصار «عكاشة» يطالبون إعادته للبرلمان ورفع إسقاط العضوية

تجمع العشرات من أنصار توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، أمام مجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على إسقاط المجلس عضويته، على خلفية لقائه بالسفير الإسرئيلي في منزله بالدقهلية.

وطالب المشاركون في الوقفة، بحسب مراسل “أونا” بإعادة فتح قناة الفراعين، وحل البرلمان لفقدانه المصداقية حسب زعمهم، مشددين أن القضاء سوف يرد اعتبار عكاشة ويعود للمجلس مرة أخرى -على حد ذكرهم.

ورفع أنصار عكاشة لافتات مؤيدة وداعمة له، كُتب على إحداها “يا عكاشة يا بطل..ارجع ارجع للوطن”،”الشعب يريد إسقاط البرلمان”.

المراسل: عمر جمال