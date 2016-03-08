حرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد بسبب واقعة «الجزمه»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على حرمان النائب كمال أحمد محمد من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك بسبب تعديه على النائب السابق توفيق عكاشة.

وطرح عبد العال التوصية المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب كمال أحمد محمد فيما هو منسوب إليه من تعديه على النائب السابق توفيق عكاشة بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ليوافق المجلس عليها.

وكان تقرير اللجنة خلص إلى ثبوت مخالفة النائب للائحة المجلس، حيث إنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه (توفيق عكاشة) بالضرب على رأسه بالحذاء.

وأكدت اللجنة أنها رأت أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين هي الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يُعلون قيمة الأخلاق الحميدة، مشيرة إلى أن ما قام به النائب كمال أحمد باعترافه أمامها من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يضم بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والديموقراطية والمساواة.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الأحد الموافق 27 مارس الجاري.

أ ش أ