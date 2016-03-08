أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد بسبب واقعة «الجزمه»

Google+ Print
حرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد بسبب واقعة «الجزمه» حرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد بسبب واقعة «الجزمه»

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على حرمان النائب كمال أحمد محمد من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك بسبب تعديه على النائب السابق توفيق عكاشة.

وطرح عبد العال التوصية المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب كمال أحمد محمد فيما هو منسوب إليه من تعديه على النائب السابق توفيق عكاشة بحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ليوافق المجلس عليها.

وكان تقرير اللجنة خلص إلى ثبوت مخالفة النائب للائحة المجلس، حيث إنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه (توفيق عكاشة) بالضرب على رأسه بالحذاء.

وأكدت اللجنة أنها رأت أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين هي الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يُعلون قيمة الأخلاق الحميدة، مشيرة إلى أن ما قام به النائب كمال أحمد باعترافه أمامها من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يضم بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والديموقراطية والمساواة.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الأحد الموافق 27 مارس الجاري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا