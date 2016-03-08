صور.. إضراب العاملين بالأوقاف لليوم الثالث على التوالي

دخل المئات من العاملين بهيئة ديوان عام الأوقاف في إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث يعتصم العاملون بجميع فروع الهيئة أمام بوابة المقر الرئيسى بميدان الدقي.

> وبحسب مراسل أونا، طالب المشاركون في الاعتصام بإقالة رئيس الهيئة والإدارة الحالية، وإسناد الإدارة لجهة استثمارية ذات خبرة فصل الهيئة عن وزارة الأوقاف، وتقديم كشف حساب عن الفترة السابقة التي أهدرت خلالها أموال الهيئة، إضافة إلى تحسين أحوالهم المادية والعلمية والأدبية، وتعيين المؤقتين.

وشدد عدد من العاملين بالهيئة أنهم مستمرون فى إضرابهم، رافضين أي تفاوض حتى تتم إقالة رئيس الهيئة والإدارة الحالية أولا لإهدارهم أموال الهيئة وعدم تنفيذهم أي وعود.

المراسل: عمر جمال